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    Galatasaray'da transfer kararı

    Galatasaray'da transfer kararı

    Galatasaray yönetimi, stoper mevkisini Gent’ten Andreas Hanche-Olsen’le, forveti de Spartak Moskova’dan Shamar Nicholson’la güçlendirecek.
    • 22.08.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 16:29
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    Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Galatasaray’ın ortaya koyduğu Futbol teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin Transfer planlarını revize etmesine yol açtı.

    Buruk ve yöneticilerin yaptığı görüş alış verişi sonucunda takımdaki eksikler tespit edildi ve bunların giderilmesine yönelik kritik kararlar alındı. Tespit edilen sorunlar ve çözümü için alınan kararlar şöyle:

    Van Aanholt'un yerine Toure

    Patrick Van Aanholt’un beklenenin çok altında performans göstermesi nedeniyle sol beke transfer yapılması kararı alındı. Sezon boyu Hollandalı oyuncuya bel bağlamak istemeyen sarı kırmızılılar, Milan’dan Fode Ballo-Toure’yi kiralık olarak almak istiyor.

    Galatasaray da transfer kararı #1

    Kerem ve Yunus yeterli değil

    Kanatlarda görev yapan Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’ün alternatifsiz olmaları birçok açıdan sıkıntı yaratıyor. Sarı kırmızılılar iki futbolcunun performanslarını yükseltmek için, onlarla rekabet edecek kaliteye sahip bir ya da iki kanat oyuncusu alacak.

    Goller 37 yaşındaki Gomis'ten geldi

    Galip gelinen iki maçın da 1-0 sonuçlanması ve golleri 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis’in atması, yeni bir santrfor alınmasını zorunlu hale getirdi. Bu mevki için düşünülen ilk isim, Spartak Moskova’da forma giyen Jamaikalı Shamar Nicholson. 25 yaşındaki oyuncunun transferi bir an önce bitirilecek.

    Galatasaray da transfer kararı #2

    Stoperde rekabet artırılacak

    Victor Nelsson’u takımda tutan Galatasaray yönetimi, Christian Luyindama ile yolları ayırıp yeni bir stoper almak istiyor. Norveçli Andreas Hanche-Olsen için kulübü Gent ile görüşen yönetim, gelecek hafta da Kaan Ayhan için Sassuolo ile tekrar masaya oturacak.

    Galatasaray da transfer kararı #3

    Boey kalıyor, Omar gidiyor

    Sezon öncesi yapılan iki hazırlık kampına da götürülmeyen Sacha Boey, forma giydiği maçlarda sergilediği oyun ve özverili mücadelesiyle alkış aldı. Daha önce gözden çıkarılan Kamerunlu takımda tutulup, Norveçli Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılacak.


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