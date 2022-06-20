Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki son maçında Güney Kore'yi yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'daki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 yenerek ikinci haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı.

Ebrar Karakurt en skorer oyuncu

AA'nın haberine göre; Güney Kore karşısında Millilerimizde Ebrar 17 sayıyla en skorer isim olurken; Zehra 15, Derya 12, Hande ve Eda 10, Meryem 4, Cansu 3, Tuğba ve Elif 2 sayıyla katkı sağladı.

A Milliler'in 3. hafta fikstürü

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Millilerimiz, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada’nın Calgary şehrinde oynayacak.

Güney Kore: 1 - Türkiye: 3

Salon: Nilson Nelson Gymnasium

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

Güney Kore: Heejin Kim, Kang Sohwi, Jung, Park, Lee, Yeum (Git, Park, Hwank)

Türkiye: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 25-20, 13-25, 19-25, 15-25