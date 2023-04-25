Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda 2 bin 500 kişi ziyaret etti iTarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

AA

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce kişiyi konuk ediyor. Müze, başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz eseri barındırmasıyla da ön plana çıkıyor.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek bölgeye gelen ziyaretçiler, depremlerin etkilemediği ancak tedbir amacıyla 74 gün kapalı kalan ve 20 Nisan'da yeniden kapılarını açan müzeyi gezmeyi tercih etti.

İlgi odağı oldu

Bünyesindeki eser ve yapılarla ziyaretçilerini etkileyen müze, ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolcuğa çıkarıyor. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzenin bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Müzenin, konuklarını barındırdığı eserlerle etki altına aldığını söyleyen Çomak, şöyle konuştu:

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