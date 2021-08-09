ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 60. yaşını kutladığı doğum günü partisi ülkenin gündemine oturdu.

Ülkede koronavirüs vakalarının artışa geçerek günlük 100 bini aştığı dönemde düzenlenen partiden görüntüler sızdı.

Barack Obama'nın tepki çeken doğum günü partisi VİDEO



MASKESİZ OBAMA'NIN DANS GÖRÜNTÜLERİ

ABD'li şarkıcı Erykah Abi Wright sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, Obama'nın partide yüz maskesi takmadan dans ettiği ve bir kadına sarıldığı anlar yansırken, birçok kişinin ise partiye yüz maskesiz katılması dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler yağmaya başladı.

KATILIMCI SAYISINI DÜŞÜRDÜ

Paylaşımın ardından İngiliz merkezli Daily Mail gazetesinde yer alan haberlerde ise eski Başkan Obama'nın Massachusetts eyaletinde yer alan Martha's Vineyard Adası'nda yer alan yaklaşık 12 milyon dolar değerindeki malikanesinde kurulan dev çadırda düzenlenen doğum günü partisine ilk başta yaklaşık 500 kişi ile 200 görevlinin katılacağı, fakat sonrasında Covid-19 salgını nedeniyle katılımcı sayısının düşürülerek katılımcı sayısında değişikliğe gidildiği ifade edildi.





BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Ayrıca bir çalışanı tarafından yapılan açıklamaya göre doğum günü partisine 300 ila 400 kişinin katılım sağladığını delirten Daily Mail, partiye birçok ünlü ismin de katıldığını belirtti.



