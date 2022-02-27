Destan'ın Ulu Ece'si bakın hangi ünlü ismin kopyası çıktı! Gören ikiz kardeşi sandı...

Destan dizisinde Ulu Ece rolüne hayat veren Deniz Barut'un şarkıcı Derya Uluğ ile olan benzerliği şoke etti. İkilinin hayranları aralarında bir bağ olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan, Salı günleri seyirci karşısına çıkıyor.

ATV ekranlarında Salı günlerinin birincisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerini alan dizinin başrollerinde; Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani bitişinin ardından Salı günlerini boş geçirmek istemeyenler, Destan'a yöneldi.

Ebru Şahin'in Hercai ile yaptığı çıkışın ardından yeniden başrolü üstlendiği dizide partneri olan Edip Tepeli ise Sefirin Kızı ile parladı.

İkilinin partner olduğu dizide Ulu Ece karakterine hayat veren Deniz Barut ise oyunculuğu ile göz dolduruyor.

Kocaman güzel gözleri ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Barut'u ilk etapta tanımayanlar, Derya Uluğ sandı.

38 yaşında ve bir erkek çocuğu annesi olan Deniz Barut'un Derya Uluğ ile olan benzerliği, "Arada kan bağı olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi.

DENİZ BARUT - DERYA ULUĞ BENZERLİĞİ

1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Deniz Barut, STAR TV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Avlu'da yer aldı.

Sırasıyla; Kaybolan Yıllar, Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol alan oyuncu, şimdilerde Destan'da boy gösteriyor.

Destan sayesinde popülaritesini artıran başarılı isim, şarkıcı Derya Uluğ nedeniyle gündem oldu.

Derya Uluğ'a benzetilen ve aralarında bir bağ olduğunu düşündüren Barut, görenleri şaşırtıyor.

İki ünlünün benzerliği hem dizi hayranlarını hem de ünlü şarkıcının hayranlarını şoke ederek, "Bu kadar benzerlik" fazla söylemlerine neden oluyor.