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    Didem Soydan, Miami'de

    Yakın arkadaşı modacı Umut Eker ile Amerika'ya giden Didem Soydan, bikinili pozuyla nefesleri kesti.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 07:54
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 08:43
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    Didem Soydan, Miami'de

    Açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla her daim gündemde olan ünlü model Didem Soydan, Umut Eker'le Miami'ye gitti.

    BİKİNİLİ PAYLAŞMLAR GELDİ

    Aralık ayında güneşin keyfine çıkaran 37 yaşındaki ünlü model, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliği ve formda vücudu ile dikkat çeken Soydan, takipçilerinden de tam not aldı.

    Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda sevgili Burak Deniz ile ilişkisini sonlandırmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin ise ünlü modelin Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar olduğu iddia edilmişti.

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