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    Elvis Presley'in tulumu ve pelerini açık artırmaya çıkarıldı

    Ünlü müzisyenin altın ve kırmızı süslemeli tulumu ile pelerini, 400 bin dolardan satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 09:32
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    Elvis Presley'in tulumu ve pelerini açık artırmaya çıkarıldı

    Bir döneme damgasını vuran ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in kıyafetleriyle ilgili müzayede düzenlendi.

    Presley ile özdeşleşen tulum ve pelerin, toplam 400 bin dolardan açık artırmaya çıkarılırken, efsanevi sanatçının kıyafetleri alıcılarını bekliyor.

    TULUM VE PELERİNİN AÇIK ARTIRMADAKİ FİYATI

    Müzayedede, altın ve kırmızı süslemeleri bulunan, kuşgözü kumaştan üretilen tulumun başlangıç fiyatı 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 900 bin TL), pelerinin fiyatı ise 50 bin dolar (yaklaşık 415 bin TL) olarak belirlendi.

    PRISCILLA İLE ÖĞLE YEMEĞİ FIRSATI

    Independent'ın haberine göre, ayrıca müzayedeye katılanlar, 1967'den 1973'e kadar Presley ile evli kalan Priscilla Presley'le öğle yemeği yiyebilmek için teklif sundu.

     

    Elvis Presley in tulumu ve pelerini açık artırmaya çıkarıldı #1

    "ROCK'N ROLL'UN KRALI"

    Öğle yemeğine katılacak olan Kruse GWS'nin kurucusu Brigitte Kruse, "Priscilla'yı öğrenmeden Elvis'i öğrenemezsiniz." dedi.

    1977'de hayatını kaybeden Elvis Presley, dünya çapında "Rock'n Roll'un Kralı" olarak tanınıyordu.

    Elvis Presley in tulumu ve pelerini açık artırmaya çıkarıldı #2

    Elvis Presley in tulumu ve pelerini açık artırmaya çıkarıldı #3

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