Fettah Can'dan İsrail'e tepki: Her gün durmadan katil İsrail yazmalı! İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisiz kalmayan Fettah Can, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Can paylaşımında, "Sanırım durmamak lazım, katil İsrail yazmalı... Her gün, her saat..." diyerek Netanyahu'ya da küfretti.