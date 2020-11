42 bedenden 34 bedene inen Feyza Civelek, 2.5 ayda 20 kilo verdi.

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, yakında ekrana gelecek yeni projesi için kilo verdi.

Şeyda Coşkun ile kampa giren Civelek, sonunda fazla kilolarından kurtuldu; 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü.

"HER GÜN 1.5 SAAT YÜRÜDÜM"

25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum." diye konuştu.

Daha önce Harvard University New York Film Academy ve New York/ New York Film Academy'de aldığı eğitimlerin ardından oyuncu koçları Ümit Çırak ve Merve Taşkan ile çalışan Civelek, Star TV'de yayınlanacak 'Sol Yanım' dizisinde 'Nazlım' karakterine hayat verecek.

"BU ROL İÇİN KİLO VERDİM"

25 yaşındaki oyuncu, "Bu role çok uzun zamandır çalışıyorum ve onun içindeki çalkantıları çok içselleştirdim. Yepyeni bir tarzla izleyicilerle buluşacağım. Yıllardır hiç kimse için imajımı değiştirmedim, kilo vermedim ama bu proje için kendimi yeniledim ve 20 kilo verdim." şeklinde konuştu.