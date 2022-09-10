Hadise: Bu ülke bizlerin

Kadıköy’de sahne alan Hadise, gençlere mesajlar verdi. “Özgürlük” vurgusu yapan şarkıcı, “Hayatını yaşa, çünkü bu ülke bizlerin, gençlerin” dedi.

Dün akşam İstanbul Kadıköy’de sahne alan Hadise, yine dikkat çeken bir konsere imza attı.

Mini elbisesi ile doyasıya eğlenen şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenlere de mesajlar verdi.

“Bu ülke bizlerin”

“Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans” diyen Hadise şöyle devam etti:

“Hayatını yaşa, çünkü bu ülke bizlerin, gençlerin… Sizi seviyorum.”

Hadise: Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans VİDEO

“Bebek” sorunu

Ünlü şarkıcı, şu sıralar evliliğindeki sorunlarla boğuşuyor.

Eşi Mehmet Dinçerler ile “bebek” istemediği için sık sık tartıştığı öne sürülen şarkıcı, dün bir açıklama yayınlayarak “Hamile değilim, tedavi de görmüyorum” demişti.