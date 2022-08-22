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    Hande Yener: Bir numara benim

    Dün akşam Kıbrıs'ta konser veren Hande Yener, açıklamalarıyla yine meslektaşlarını kızdıracak.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 08:21
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 08:26
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    Hande Yener: Bir numara benim

    Yoğun konser maratonuna devam eden şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'taki bir mekanda sahne aldı.

    Leopar desenli tulumuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yener, 22. yılının acısını çıkardığını söyleyerek meslektaşlarına gönderme yaptı.

    "Kırmızı sorulara cevap yok"

    Demet Akalın'ın garsonun, başından aşağı şampanya dökmesiyle ilgili sorulara kaçamak cevap veren Yener, "Ding, bu soruyu geçelim. Kırmızı sorulara cevap vermiyorum. Geçti ve gitti" dedi.

    Hande Yener: Bir numara benim #1

    "Müziğin dışına çıkmayalım"

    Geçtiğimiz günlerde Gülşen, hayranı bir kadının Hande Yener'e "Gülşen, sizden 5 gömlek üstün" göndermesine Hande Yener'in cevabı, "Gömlek derken meme ucunu mu kastediyorsun" şeklinde olmuştu. Bu konuya da değinen şarkıcı, "işimizi bu kadar basitleştirmemeliyiz. Müziğin dışına çıkmayalım. Bana ancak kıyafette rakip olurlar o da üç beş gün. Bir numara benim"

    Hande Yener: Bir numara benim #2



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