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    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı

    Genç oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Hande Ünal ile yüzükleri taktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 16:40
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 16:40
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    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı

    'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' gibi dizilerde yer alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, evlilik yolunda ilk adımı attı.

    Şaşmaz, iki hafta önce evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti.

    ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Çift, Ünal'ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan bir törenle nişanlandı. Birçok ünlü isim ise yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

    İkilinin mutlu gününe ait o anlar da Instagram'dan paylaşıldı.

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı #1

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı #2

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı #3

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı #4

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı #5

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı #6

    İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı #7

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