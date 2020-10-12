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- İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı
İsmail Ege Şaşmaz nişanlandı
Genç oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Hande Ünal ile yüzükleri taktı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 16:40
- Güncelleme : 12.10.2020 - 16:40
'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' gibi dizilerde yer alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Şaşmaz, iki hafta önce evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti.
ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Çift, Ünal'ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan bir törenle nişanlandı. Birçok ünlü isim ise yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
İkilinin mutlu gününe ait o anlar da Instagram'dan paylaşıldı.