Nalan: Panik atak oldum

‘Of Aman’ lakabıyla tanınan Nalan, katıldığı programda panik atak bozukluğu yaşadığını anlattı.

90’lı yılların unutulmaz şarkıcılarından Nalan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Nalan, keşfediliş hikayesini anlattı.

"Beni dinlemeye geldiler"

Nalan, “Zeynep Talu, Garo Mafyan’a solist arıyordu. Bana onunla Altın Pınar’ın barında buluşmamı söylediler. Fakat başka bir yerde çalıştığım için gitmedim. Zeynep Talu da çalıştığım bara gelip beni dinledi. Her şey öyle başladı.” diye konuştu.

"Tarzım belli değil"

Şarkıcı, “Of Aman” lakabını kendisine Garo Mafyan’ın taktığını söyledi: “İlk albümüm çıktığında Garo Abi, ‘Senin adın Of Aman Nalan. Ferdi Tayfur’un da kadın versiyonu olacaksın’ dedi. Benim arabesk müzik söylemem bekleniyordu. Fakat pop’un üzerine Türk müziği vokali yaptım. Bu yüzden yıllarca ‘Ne tarz yaptığını bilmiyor’ dediler.”

"Evden çıkmadım"

Nalan, 2013-2016 yıllarında panik atak bozukluğu yaşadığını da anlattı: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum. Ölümden de korkmam aslında. ‘Bir şey olacak, öleceğiz’ ya da ‘Bana bir şey olmazsa onlara olacak’ hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum. Ardından Bodrum’a yerleştim. Huzuru orada buldum.” Nalan, sanıldığı gibi şarkıcılığı bırakmadığını söyledi: “Asla işime veda etmedim. Ona yapışık doğdum. Arada ‘Bıraktı’ diye laflar dönüyor, duyuyorum. Birilerinin işine geliyor bu durum herhalde.”

"Cem Uzan'ı seviyordum"

Of Aman Nalan, Cem Uzan itirafıyla da dikkat çekti. Of Aman Nalan açıklamasında "Sevgili Cem Uzan beni çok seviyor ben de Allah var şimdi çok severim onu. Demiş ki 'Nalan'a söyleyin ilk albüm zamanı mahkemesi de var gelsin bizimle çalışsın.' demiş. Çok büyük bana çok korktum. Onu da çok seviyordum bir anda başka bir şey ile karşılaşabilirim diye çok korktum ve geri kaçtım." dedi.







