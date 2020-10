Rihanna: Vahşi ve keşfedilmemiş zamanlardayız

Rihanna, yeni çalışması ve koronavirüsün getirdiği yeni hayat hakkında konuştu.

Rihanna, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında konuştu. Her şeye rağmen çalışmalara imza atan dünyaca ünlü şarkıcı, pandemi döneminde çok zorlandığını çünkü kontrol manyağı bir kadın olduğunu söyledi.

"VAHŞİ ZAMAN"

Bir dergiye konuşan Rihanna, “Şu anda vahşi, keşfedilmemiş zamanlardayız ve hepimiz bunu anlamaya çalışıyoruz çünkü her şey tersine döndü.” ifadelerini kullandı.

"CAN SIKICI"

Yeni normal için “Benim gibi bir kontrol manyağı için biraz can sıkıcı!” diyen Rihanna, sözlerini şöyle sürdürdü: “Provalar ya da yaratıcı ekip, dansçılar ve modellerle yapılacak toplantılar olsun, her şeyin sanal olarak gerçekleşmesi gerekiyordu. Çok sayıda hareketli bölüm var ve her şeyden önce herkesin sağlıklı olduğundan emin olmak istedik. Küresel salgınla durum epey zor ancak bizler meydan okumaları seviyoruz!”