Yıldız Tilbe köpeklerle ilgili paylaşımlarını sildi

Saldırgan sokak köpekleri hakkında dikkat çeken tweet'ler atan Yıldız Tilbe, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlarda artan köpek saldırılarının üzerine dün sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapmıştı.

Sokak köpekleri yüzünden hastanelik olan ve hayatını kaybeden kişileri paylaşan Tilbe, sorunun bir an önce çözüme ulaşması gerektiğini söylemişti.

"HEPSİ GEBERSİN"

Köpeklerin toplatılarak barınaklara götürülmesi gerektiğini söyleyen Tilbe, şu ifadelere yer vermişti:

"Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya.

"SEVMEK İÇİN SEBEP GÖREMİYORUM"

Ben de şu an, o çocukları, kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum. Allah herkesin kalbine göre versin, verir de.

"BUNLAR VAHŞİ"

Hayvan sevmek başka şey, bütün hayvanlar güzeldir, bunlar insan parçalıyor, öyle gezsinler mi? Köpek var köpek var, bunlar canavar. Bizim bir köpeğimiz vardı, bütün sokağı korurdu. Saldırmak neymiş? Bunlar vahşi..."

TEPKİ YAĞDI

Bu açıklamalar da yüzlerce kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

TWEET'LERİNİ SİLDİ

Twitter'da gündem olan ve linç edilmeye başlanan şarkıcı tepkiler üzerine sessiz kalamayarak kendisinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Tilbe bir süre sonra ise attığı tüm tweetleri hesabından kaldırdı.