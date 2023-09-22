Arda Güler'den heyecanlandıran paylaşım! Real Madrid taraftarı sabırsızlanıyor.. Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampında yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla antrenmanlara başladı. Arda Güler'in sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sezon öncesi yapılan bir antrenmanda sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı.

Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan ve henüz resmi bir maçta forma giyemeyen milli futbolcumuz Arda Güler, 2 aylık aranın ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Güler'in o paylaşımı büyük beğeni topladı.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Güler o kareye "Geri dönmek güzel" notunu ekledi.

Arda Güler'in, Real Madrid'in 27 Eylül Çarşamba günü sahasında oynayacağı Las Palmas maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.