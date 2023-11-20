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Fenomen doktor ahtapotu çiğ çiğ yedi, mideler şahlandı! "Sen bizi de yersin"

Fenomen doktor ahtapotu çiğ çiğ yedi, mideler şahlandı! "Sen bizi de yersin" İşlenmemiş gıdalarla beslenen fenomen doktorun son öğününü görenler bakakaldı...