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Popüler beslenme akımları arasında yer alan "raw feeding", yani çiğ beslenme sağlıklı bir diyet olarak görülüyor.
Sosyal medyadaki "doktorgulec" isimli Tuba Güleç, diyeti uygulayanlardan oldu.
TikTok'ta öğünlerini paylaşan genç kadın, dikkatleri çekti.
Daha önce çiğ beyin, ciğer ve çeşitli çiğ gıdalar yediği anları yayınlayan fenomen doktor, son tercihi ile şoke etti.
Ahtapot çiğnedi
Tuba Güleç, önüne aldığı ahtapotu çiğ çiğ yemeye çalıştı.
Farklı mutfaklarda oldukça popüler olan ahtapot, normalde 10 saatlik bir sürede pişiriliyor.
İşte o anlar...