Kızılcık Şerbeti 33. bölüm 2. fragmanı! Doğa ve Fatih barıştı... Ömer otelde Kıvılcım'ı aldattı! Bomba fragman Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümü, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Fragmanda; Doğa'nın kızı için Fatih'e geri döndüğü görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, reyting rekorları kırmaya devam ediyor...

Son yayınlanan bölümde kızını kaybeden Doğa, Fatih'e olan öfkesini kustu. Ancak fragman, herkesi ters köşe etti.

Kızı Cemre'ye kavuşmak için elinden geleni yapan Doğa, yaşadıklarının gerçek olup olmadığını anlamak için doktora gitti.

Yaşanan olaylar yüzünden Kıvılcım ve Ömer'in arası bozuldu. Ömer, otelde Kıvılcım'ı sarışın bir kadınla aldattı.

Doğa eve geri döndü!

Yaşananlara daha fazla dayanamayan Doğa, kızı Cemre'ye kavuşmanın tek yolunun eve dönmek olduğunu anladı.

Fatih'e geri dönen Doğa gözyaşlarına boğulurken, Kıvılcım ise yaşananları kaldıramadı.