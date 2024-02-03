Mine Tugay ayna pozlarıyla mest etti! 'Kim der ki 45 yaşında' Mine Tugay'ın Instagram pozları beğeni toplamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte o kareler..

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45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mine Tugay her paylaşımı ile gündeme geliyor.

Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapan Mine Tugay paylaştığı son kareler ile beğeni topladı.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile tanınan Mine Tugay birçok dizi ve filmde rol alarak ekran karşısına çıktı.

28 Temmuz 1978 tarihinde, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi dizilerde rol aldı.

Ayna pozları beğeni topladı

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından paylaştığı ayna pozları ile dikkat çekti. Mine Tugay'ın o pozları yorum yağmuruna tutuldu.

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın son paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İşte Mine Tugay'ın ayna pozları..