Mine Tugay derin dekolteli pozuyla olay yarattı! 'Türkiye'nin en güzel kadını' Ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın son paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. İşte o kareler..

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Mine Tugay Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile büyük bir üne kavuşan Mine Tugay birçok dizi ve filmde rol aldı.

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da dünyaya geldi.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeyi başaran Mine Tugay buradan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı dizilerde rol aldı.

Geçtiğimiz hafta 45 yaşına giren Mine Tugay sosyal medyadan paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi. Mine Tugay son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..