Nefes Yer Eksi İki konusu ne? Nefes Yer Eksi İki oyuncu kadrosunda kimler var? Bugün vizyona giren Nefes Yer Eksi İki filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Nefes Yer Eksi İki filmi hakkında merak edilenler..

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Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun yaptığı "Nefes Yer Eksi İki" filmi 15 Aralık itibariyle vizyona girdi. Nefes Yer Eksi İki filmi hakkında aramalar hız kazandı.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran 'Nefes Yer Eksi İki' filmi uzun zamandır bekleniyordu.

'Nefes Yer Eksi İki' filminin konusu ve oyuncu kadrosu sosyal medyada en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Bugün itibariyle vizyona giren film günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı.

Başrollerini Murat Yıldırım ve İlker Aksum'un üstlendiği film 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçiyor.

Peki, 'Nefes Yer Eksi İki' filminin konusu ne ve oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte merak edilenler..

Nefes Yer Eksi İki konusu

Nefes Yer Eksi İki filmi "Nefes: Vatan Sağolsun" filminin senaristi Hakan Evrensel'in gerçek hayata dayanan "Yer Eksi İki" kitabından uyarlanarak sinemaya aktarıldı. Senaryosunu Hakan Evrensel'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu üstlendi.

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen "Nefes: Yer Eksi İki", hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor.

Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikteki bir karakolun komutanıdır. Yönetimi, pratik zekası ve tavırları ile herkes tarafından çok sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

Nefes Yer Eksi İki oyuncu kadrosu

Nefes Yer Eksi İki filminin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Eren Hacısalihoğlu, Begüm Akkaya, Yasin Çam, Bestemsu Özdemir, Cezmi Baskın, Burak Sergen, Erdal Cindoruk, Bulut Akkale, Rıdvan Aybars Düzey, Doğanay Ünal, Emrah Doğan gibi isimler yer alıyor.