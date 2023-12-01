Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu! Kaan Yıldırım'ı yasa boğan ölüm haberi..

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Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım aldığı acı haberle yasa boğuldu. Pınar Deniz'le evlilik hazırlığında olan Kaan Yıldırım dedesinin vefatıyla büyük şok yaşadı.
Kaan Yıldırım acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kaan Yıldırım'ın dedesi 100 yaşında vefat etti.
Kaan Yıldırım'ın 1923 yılında dünyaya gelen dedesi 1 Aralık 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu dedesinin ölüm sebebini açıklamadı.
Kaan Yıldırım Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Canım dedem, Nurlar içinde uyu" ifadelerine yer verdi.
İşte Kaan Yıldırım'ın paylaşımı..