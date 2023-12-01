Haberler



Medya



Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu! Kaan Yıldırım'ı yasa boğan ölüm haberi..

Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu! Kaan Yıldırım'ı yasa boğan ölüm haberi.. Kaan Yıldırım dedesinin vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu..