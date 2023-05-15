Şahan Gökbakar'dan Millet İttifakı'na tepki : 'Çıktılar ama bir şey söylemediler' Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın Millet İttifakı tepkisi sosyal medyada gündem oldu. İşte Gökbakar'ın o paylaşımı..

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kılıçdaroğlu %44.79, Sinan Oğan ise %5.26 oy aldı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin ardından oy sayma işlemi sürerken Şahan Gökbakar Millet İttifakı liderlerine tepki gösterdi. Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Millet İttifakı liderlerinin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahan Gökbakar şu ifadelere yer verdi; "Kimse çıkıp birşey söylemiyor diye yazmıştım.... Çıktılar ama bir şey söylemediler..."