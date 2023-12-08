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Transparan pantolonuyla uzandı! 45’lik Mine Tugay’dan cüretkar pozlar: "Fizik dediğin..."

Transparan pantolonuyla uzandı! 45’lik Mine Tugay’dan cüretkar pozlar: "Fizik dediğin..." Medcezir dizisiyle tanınan Mine Tugay, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı cesur ve iddialı fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 45 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez transparan pantolonuyla sere serpe uzandı, takipçileri hayran kaldı.