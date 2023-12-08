Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı popüler dizi Medcezir’de adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, gündemden düşmüyor.
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Defne karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.
Hem oyunculuğu hem de fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay, sosyal medya pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
45 yaşındaki ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı takipçilerini harekete geçirdi.
Transparan pantolonu nefes kesti!
Mine Tugay, siyah transparan pantolonuyla merdivenlere uzandı. Verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Mine Tugay'ın cesur pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.