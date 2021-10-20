Yakışıklı oyuncu Uraz Kyagılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti. Şu sıralar Üç Kuruş dizisinde boy göstermeye hazırlanan oyuncu, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirdi.

Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'den boşandıktan sonra Sefirin Kızı dizisinde boy gösterdi.

Dizide Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile başrolü paylaşan oyuncu, dikkatleri üzerine çekti.

Diziden kısa bir süre sonra ayrılan Kaygılaroğlu, aşk hayatıyla sık sık gündeme gelmeye başladı.

En son adı Berrak Tüzünataç ile anılan Kaygılaroğlu, şu sıralar yeni dizisi için çalışmalar yapıyor.

Kaygılaroğlu, Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ve kadrosunda Nesrin Cavadzade'nin yer alacağı Üç Kuruş dizisinde rol almaya hazırlanıyor.

Hem oyunculuğu hem de sesiyle beğenilen Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in 'Nilüfer' şarkısını yorumladı.

URAZ'DAN NEFES KESEN PERFORMANS

Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirirken sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncunun hayranları Kaygılaroğlu'nun yorumunu çok beğendi. Sesi ve şarkıyla beğenilen oyuncu, binlerce yorum aldı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'ndan Nilüfer...

Uraz Kaygılaroğlu'ndan nefes kesen performans! Müslüm Gürses şarkısını okudu İZLE