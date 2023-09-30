Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı: Korhanlar Marmaris’te! Kaya ve Suna aşkı geliyor… Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Seyran, Ferit, Kaya, Asuman ve Suna Marmaris’e gidiyor. Havada yeni aşk kokusu var… İşte yeni bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

OGM Pictures imzalı ve ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Başarılı dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, geniş bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Beklenen an geldi. Dün akşam son bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Yalı Çapkını dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde neler yaşanacak?

Dün akşam yayınlanan bölümde Ferit, Kazım Ağa’ları da alarak yalıya gri döndü. Yeni bölüm fragmanında Halis Ağa, tüm gençleri Marmaris’e gönderecek.

Marmaris’te tatil yapan Korhanlar’da dikkat çeken bir diğer olay ise Kaya ve Suna… İşte yeni bölüm fragmanı…