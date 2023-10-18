Yalı Çapkını dizisinde 2 bomba oyuncu! Ferit’in yeni metresi geliyor… Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni Yalı Çapkını, yeni sezonunda birbirinden heyecan verici gelişmelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dizinin ikinci sezonunda Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin gibi usta isimler kadroya dahil olmuştu, şimdi de iki bomba oyuncu geliyor...

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OGM Pictures imzalı bu dizi, seyircileri her bölümünde sürprizlerle karşılıyor ve tansiyonu düşürmüyor.

Genç kuşağın sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği Yalı Çapkını, yeni sezonunun başlamasıyla birlikte izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Dizinin ikinci sezonuna dahil olan Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin gibi usta isimlerle seyirciyi etkileyen Yalı Çapkını, şimdi ise sürpriz bir dönüşle gündemi sallıyor.

Dizi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon ekranlara damga vuran iki karakterin diziye geri döneceği duyuruldu. İşte o isimler...

Eski karakterler geri dönüyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce dizide yer alan Pelo karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman ve Pelin’nin annesi rolündeki Toprak Sağlam'ın diziye geri döneceği öğrenildi.

Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikâyeyle döneceği ise bilinmiyor.