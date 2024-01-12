Yalı Çapkını'nın cesur yengesi İfakat'e bakın! Sırt dekoltesiyle objektife dans etti... Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, sırt dekoltesiyle takipçilerinden beğeni topladı.

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Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sevenleri tarafından "Yerli Madonna" olarak anılıyor.

İlk olarak Elveda Rumeli dizisinde hayat verdiği "Hatice" karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu, devamında birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı.

Ekran macerasına uzun zamandır devam eden Santırcıoğlu, Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek, Oyunbozan, Diriliş Ertuğrul ve Hercai gibi dizilerde rol aldı.

45 yaşındaki oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını'nın fettan İfakat Yenge'si rolünde..

Cesur yenge

Gülçin Santırcıoğlu performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sırt dekolteli elbisesiyle pozlar veren ünlü oyuncu, takipçilerini mest etti.

Genç kızlara taş çıkartan Santırcıoğlu, binlerce beğeni aldı.