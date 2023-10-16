CHP'de kurultay öncesi parti disiplini polemiği! Özgür Özel'e Faik Öztrak'tan cevap geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "konuşanı kovarım" çıkışına Özgür Özel'den gelen "Kapı önüne koymayı değil; babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum." cevabı CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun parti disiplinine dikkat çektiğini belirterek tüm partililerin kastedileni anladığını söyledi.

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CHP, mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgiden sonra başlayan değişim kaosu gölgesinde kurultaya gidiyor.

Bu kapsamda illerde delege ve yönetim seçimleri devam ederken her geçen gün heyecan da artıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine rakip olan değişimcilerin adayı Özgür Özel'i, yine kendisinin oluşturduğu delege sistemi sayesinde yenerek koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılırken son düzlükte dengeler değişmeye başladı.

Kurultay yaklaştı CHP'de polemik başladı

Değişimcilerin atak yaparak İstanbul başta olmak üzere, seçim yapılan son 7 ilde yönetimi almasıyla heyecan iyice arttı.

Dün kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olunca yapmayı vadettiklerini dile getirmesiyle ise parti içinde yeni bir polemik başladı.

Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması durumunda, parti içinde tartışma yaratacak isimleri kovacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu: Parti aleyhine konuşanı kovacağım

Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın, onu partiden ayıracağım." sözleri Eskişehir'deki programa katılan Özel'in gündemindeydi.

Özel, Genel Başkanı'na göndermede bulunarak kendisinin kapıyı kapatmayacağını aksine kapıları sonuna kadar açacağını söyledi.

Özgür Özel cevap verdi: Baevinin kapılarını açmayı vadediyorum

Özel, "Ama örneğin Sayın Genel Başkan diyor ki; 'Kurultayı yapacağız, kurultaydan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.' Birincisi, kimin genel başkan olacağına CHP’nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu bütün delegelerimiz zaten sağlayacak.

Kurultayda bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakındandır. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymayı değil; babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum." dedi.

"En iyi Özgür Özel'in bilmesi gerekir"

Özel'in ifadeleri de parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin parti disiplinine yönelik olduğunu ve tüm partililerin söylenilmek isteneni anladığını belirtti.

Öztrak, "Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Kurultay’dan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya yönelik olduğu partililerimiz tarafından anlaşılmıştır. Bunu en iyi bilmesi gereken de sayın Özel’dir. Disiplin olmayan hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi Özel’in bilmesi gerekir." diye konuştu.