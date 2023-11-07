Kurultay sonrası ilk ziyaret! Özgür Özel'e İzmir'de yoğun ilgi

DHA
CHP'de tarihi kurultay süreci tamamlandı.
13 yıl sonra partide değişim yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenen Özgür Özel, partinin yeni lideri oldu.
CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, ziyaretlerine de başladı.
Özel, memleketi Manisa'daki programı öncesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
İzmir'de yoğun ilgi
Burada Özel’i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları karşıladı.
Yoğun ilgi ören Özel, kalabalığın arasında ilerlemekte güçlük çekti.
Davul, zurna eşliğinde meşalelerin yakıldığı karşılama programı sonrası Özel, kara yolu ile Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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