İbn-i Sina'nın her derde deva olan muhteşem kürü! Hafızayı güçlendiriyor, cinsel gücü artırıyor...

Alimlerin alimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın kuru incir ve zeytinyağı ile oluşturduğu mucizevi kür, her derde deva olarak biliniyor. İşte İbn-i Sina'nın mucizevi karışımını sizler için derledik.

''Kuşyar'' adlı bir hekimin yanında tıp eğitimi alan İbn-i Sina, Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı.

14 yaşına geldiğinde olağanüstü zekası sayesinde öğretmenlerini geçmeye başlayan İbn-i Sina; felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

Yeni tedaviler geliştiren ve 19 yaşında doktor unvanını elde eden İbn-i Sina, 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

Batılı kaynaklarda ''Hakim-i Tıb'' diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen karışımlarıyla hastalıklara çare olmayı sürdürüyor.

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran bilim insanı ve tabip İbn-i Sina, hazırladığı kürlerle doğal tedavi yöntemlerinin önünü açtı.

Bu tarifler arasında öyle bir tarif var ki her derdinize derman oluyor. Üstelik birçok önemli sağlık sorununun tedavisinde kullanılan bu tarifi hazırlamak oldukça kolay...

Zeytinyağı ve inciri kür halinde tüketmenin nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde hemen harekete geçeceksiniz. Ancak bu tarifi denemeden bir sağlık uzmanına danışmanızda fayda var.

Peki birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan zeytinyağı ve incir kürünün faydaları nelerdir nasıl hazırlanır? İşte İbn-i Sina'nın mucize karışımı zeytinyağı incir kürünün faydaları ve yapılışını sizler için derledik.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI

Allah (c.c) tarafından adına yemin edilen bir besin olan incir ile zeytinyağı, başına başlı başına şifa kaynağı olan besinlerdir. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde ise şifa deposu bir karışım ortaya çıkıyor.

Yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, kemik ve dişlerin daha güçlü olmasına yardımcı olur.

İçerisinde bulunan protein, mineral ve vitaminler sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

İncir, lifli içeriği sayesinde kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Zeytinyağı bağırsak iç yüzeyini yeniler.

Zeytinyağı, eklemler arası sürtünmeyi azaltır ve eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

Kadınlarda doğurganlığı artırır ve hamile kalmayı kolaylaştırır.

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur ve öksürüğü keser.

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

B2 vitaminleri içeren kuru incir ve zeytinyağı kürü, hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir ve zeytinyağı kürü, kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir ve kemik erimesine karşı korur.

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan ve metabolizma hızını artıran kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur.

Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

Lif oranı yüksek olan besinler kolon kanseri gibi kanser türlerini engeller.

Demir açısından çok zengin olan kuru incirin, kansızlık çeken ya da çok üşüyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır.

Erkeklerde cinsel gücü artırmaya yardımcı olur.

Kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahip olan incir, kan şekerini düzenler.

ZEYTİNYAĞI İNCİR KÜRÜ TARİFİ

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirin sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilip ara verilmeden uygulanırsa öksürük ve astım problemleri için müthiş bir tedavi metodudur.

Malzemeler:

250-300 gr organik kuru incir

1 litre saf zeytinyağı

Cam kavanoz

Tarifi: