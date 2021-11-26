Kilo artışına neden olabilen 5 sağlıklı gıda

Kilo vermeye çalışırken sağlıklı olarak görülen bazı yiyeceklerin fazla tüketimi halinde ters etki yaratabileceğini ve tartıda artış yaşayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, sağlık açısından risk oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlamaktadır. Beslenme uzmanları, doğru doğal gıdalar, yeterli fiziksel aktivite ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile obezite ile mücadelenin önemini vurguluyor. Ancak süslü smoothie'lerin, granola barların ve glütensiz ürünlerin çekiciliği, birçok insanın görmezden gelemeyeceği kadar güçlüdür.

Obeziteyle mücadele yolculuğunuzda her şeyin fazlasının iyi olmadığını ve bunun sağlıklı gıdaları da içerdiğini unutmamanız gerekiyor. İşte, obezite ile savaşmak için gereğinden fazla tüketebileceğiniz sağlıklı gıdalar;

1. MEYVE SULARI VE SMOOTHİE

Meyve suları ve smoothie'ler besinlerle dolu olsa da, kalorilerle doludurlar. Birçok meyve ya da sebzenin bir araya getirilerek hazırlandığı bu içecekler yüksek kalorili olmalarının yanı sıra sizi uzun süre tok tutamazlar. Ancak, yiyeceğiniz bir porsiyon meyvenin sindirimi daha uzun süreceği için uzun süre tokluk yaratacaktır. Yani, meyveyi içmektense yemeniz daha iyidir.

2. GLUTENSİZ ÜRÜNLER

Gluten sağlıksız olduğu için kötü bir itibara sahiptir. Aslında, glüten sadece buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir proteindir ve bazı insanlar glütene karşı duyarlıdır. Ancak hepimizde aynı duyarlılık mevcut değildir. Glutensiz unlu mamüller sağlıklı olarak algılansa da, çok fazla şeker ve kalori içerdiğinden düşündüğünüz kadar masum değildir.

3. PROTEİN BARLARI

Piyasadaki çoğu ticari olarak temin edilebilen granola çubukları, genellikle iyi olan protein içeriğiyle bilinmektedir. Ancak bu çubuklarda bulunan şeker içeriğini kimse bilmez. Bir paket bar genellikle 250 kalorinin üzerinde olduğu için ölçülü tüketilmelidir. Fazlasının size kilo aldıracağı gerçeğini unutmayın.

4. DİYET KRAKERLER

Çabuk ulaşılabilen paketli diyet ürünler, özellikle atıştırma kategorisinde son yıllarda çok arttı. Bu atıştırmalıkların kalorisinin çok düşük olduğunu söyleyemeyiz. Bu tarz gıdalar hala birçok koruyucu, yüksek sodyum ve farklı şekillerde şekerleri içeriğinde barındırmaktadır.

5. ÇİĞ YEMİŞLER

Kuruyemişler sağlıklıdır, ancak aynı zamanda kalorilerle doludur. Kuruyemişlerin boyutu küçük olduğu için, insanlar ihtiyaç duyduklarından daha fazlasını yeme eğilimindedir ve sonunda istenmeyen kalorileri tüketirler. Günde bir avuç kuruyemişten daha fazlasını tüketmek size kilo getirecektir.