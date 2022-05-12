Kuzey Kore’de ilk koronavirüs vakası görüldü

Alınan örneklerle Kuzey Kore’de ilk defa koronavirüsün görüldüğü açıklandı. Acil durum ilan edilen ülkede Kim Jong-un, sokağa çıkma yasağının uygulanması için çağrı yaptı.

Koronavirüsün ilk defa Kuzey Kore’de de görüldüğü açıklandı. Haber, Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyuruldu.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki hastalardan alınan örneklerde koronavirüse rastlandığı belirtilirken, kaç vakanın tespit edildiği bilgisi henüz paylaşılmadı.

Ülkede acil durum ilan edildi

AA’nın haberine göre; vakaların Omicron'un BA.2 olarak bilinen alt varyantı olduğu, vakaların ardından ülkede acil durum ilan edildiği öğrenildi.

Aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililerin salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı alındığı belirtildi.

Kim Jong-un, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı

Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısı yaptı.

Salgının üstesinden gelineceğini vurgulayan Kim, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ve evlerde dezenfeksiyon çabalarını hızlandırmaya ve salgına karşı tüm tıbbi ekipman ve malzemeleri kullanmaya çağırdı.