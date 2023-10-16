Mandalina kabukları sakın çöpe atmayın! Tam bir şifa deposu: Kaynatıp içerseniz… C vitamini zenginliğiyle öne çıkan meyvelerden biri olan mandalinanın, kendisi kadar kabukları da tam bir şifa deposu! Bu yöntemi kimse bilmiyordu. Mandalinanın kabuklarını kaynatıp içerseniz, sonuçlarına inanamayacaksınız.

ensonhaber.com Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan mandalina, sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkıyor. Yüksek miktarda C vitamini içeren mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyona karşı korur. Özellikle kış aylarında mandalina yemek, soğuk algınlığı, grip gibi salgınlara koruyucu bir kalkan oluşturur. Mandalinanın faydaları saymakla bitmez. Peki hiç mandalina kabuklarının faydalarını duydunuz mu? En az kendisi kadar şifa dağıtan mandalinanın kabuklarını kaynatıp içerseniz, daha önce çöpe attığınız kabuklar için pişman olacaksınız. Tam bir şifa deposu! Mandalina kabuklarını kaynatıp içerseniz faydalarına inanamayacaksınız. Öncelikle mandalina kabuklarını bol su ile yıkayın. Daha sonra kaynattığınız sıcak suyun içerisine mandalina kabuklarını ekleyin ve 5-10 dakika bekleyin. Demlendikten sonra içebilirsiniz. Mandalina kabuklarından yapılan çayı içmek; Stresi azaltıyor

Kolesterolü dengeliyor

Kanser riskini azaltıyor

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Cildi onarıyor

Mide sorunlarına iyi geliyor

Toksinleri vücuttan atıyor

Kemikleri güçlendiriyor

Göz sağlığını koruyor

Enfeksiyonu geçiriyor