Mandalina kabukları sakın çöpe atmayın! Tam bir şifa deposu: Kaynatıp içerseniz…

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan mandalina, sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkıyor.
Yüksek miktarda C vitamini içeren mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyona karşı korur.
Özellikle kış aylarında mandalina yemek, soğuk algınlığı, grip gibi salgınlara koruyucu bir kalkan oluşturur.
Mandalinanın faydaları saymakla bitmez. Peki hiç mandalina kabuklarının faydalarını duydunuz mu?
En az kendisi kadar şifa dağıtan mandalinanın kabuklarını kaynatıp içerseniz, daha önce çöpe attığınız kabuklar için pişman olacaksınız.
Tam bir şifa deposu!
Mandalina kabuklarını kaynatıp içerseniz faydalarına inanamayacaksınız.
Öncelikle mandalina kabuklarını bol su ile yıkayın. Daha sonra kaynattığınız sıcak suyun içerisine mandalina kabuklarını ekleyin ve 5-10 dakika bekleyin. Demlendikten sonra içebilirsiniz.
Mandalina kabuklarından yapılan çayı içmek;
- Stresi azaltıyor
- Kolesterolü dengeliyor
- Kanser riskini azaltıyor
- Zayıflamaya yardımcı oluyor
- Cildi onarıyor
- Mide sorunlarına iyi geliyor
- Toksinleri vücuttan atıyor
- Kemikleri güçlendiriyor
- Göz sağlığını koruyor
- Enfeksiyonu geçiriyor