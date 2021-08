Yazın korkulu rüyası: Ayak kokusunu önlemek için 6 doğal yöntem

Her mevsimde görülebilen ancak özellikle yaz aylarında sıcak hava ve ter nedeniyle artan ayak kokusu, toplum içinde bizi oldukça zor bir duruma düşürebiliyor. İşte ayak kokusunu önlemek için 6 yöntem.

Kadın erkek fark etmeksizin herkesin korkulu rüyası olan ayak kokusu, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Ayakkabıların da kokmasına neden olan bu sorunla, özellikle yaz aylarında kapalı ayakkabı giyildiğinde daha fazla karşılaşılıyor.

Ayakta yaşayan bakteriler, uygun sıcaklıkta hızla çoğalıyor ve bunun sonucunda ayak kokusu meydana geliyor. Ayak kokusunu engellemek için yapılacak ilk şey, bakterilerin çoğalmasını engellemek.

Yazın sıcak havaların etkisiyle terleyen ayaklarda koku sorunu daha çok yaşanıyor. Ancak bu sorun, çözümü olmayan bir problem değil. Kokuyu yok etmek ve tekrar oluşumuna engel olmak için gerekli önlemleri almanız yeterli. İşte ayak kokusundan kurtulmanın yöntemleri…

AYAK TEMİZLİĞİ

Sadece duş almak ayak temizliği için yeterli olmayabiliyor. Ayaklarda üreyen bakterileri en aza indirmek için gün içinde birkaç kez ayağınızı soğuk su ve antibakteriyel sabun ile yıkamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca tırnakların düzgün biçimde kesilmesi ve kişiye özel steril bakım ürünlerinin kullanılması bakterilerin önlenmesinde büyük rol oynuyor.

AYAK BAKIMI

Ayakların bakımlı olması hem sağlık hem de güzel bir görüntü açısından en önemli kurallardan biridir. Ayak için özel olarak üretilen ürünlerden destek alabileceğiniz gibi evde kolaylıkla yapabileceğiniz kürlerle de bakımlı ayaklara sahip olabilirsiniz.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ

Bakteriler, havasız ve nemli yerlerde hızla üreyebilmektedir. Bu nedenle seçtiğiniz ayakkabının iç dokusunun terletmeyen doku olması gerekmektedir. Terleme sorununu en aza indirmek için ayakkabınızın içine pamuklu doku koyabilirsiniz.

ÇORAP SEÇİMİ

Renk renk, desen desen çoraplar oldukça ilgi çekici değil mi? Ancak ayak kokusu problemini engellemek için çorabın üretildiği kumaş türüne de dikkat etmek gerekiyor.

Terlemeye neden olan naylon veya sentetik iplikle üretilen çoraplar, ayak kokusunu beraberinde getiriyor. Pamuk veya gümüş iplikle üretilen çoraplar, ayak kokusu problemi yaşamamak için en doğru seçim olarak öne çıkıyor.

AYAK BAKIMI İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT

Her gün aynı ayakkabıyı giymekten kaçının veya ayakkabınızı her kullanımdan sonra mutlaka havalandırın. Her gün aynı ayakkabıyı giymek, kötü koku oluşumuna davetiye çıkartmak demektir.

Çorabınızı mutlaka günlük olarak değiştirin, aynı çorabı 2 gün üst üste kullanmayın. Ayrıca pamuklu ve hava alan çorap tercihi, terlemenin önüne geçmek açısında yararlı olabilir.

Çorabınızın içine biraz pudra dökerseniz ayaklarınızın gün içerisinde aşırı terlemesine engel olabilirsiniz.

Ayakkabınızı kullanmadığınız zaman ayakkabının içine birkaç tane karanfil atabilirsiniz.

Son olarak ayakkabı kokusu için özel üretilen ve eczanelerden kolaylıkla temin edebileceğiniz deodorantları kullanabilirsiniz.

AYAK KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN 6 DOĞAL YÖNTEM

1) KARBONAT

En bilinen yöntem karbonat ve su karışımıdır. Orta boy bir leğenin içine ayaklarınızı kaplayacak kadar ılık su ve 2 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Ayaklarınızı bu karışımın içinde yaklaşık 20 dakika bekletin. 1 hafta boyunca bu işlemi tekrarlarsanız kokunun azaldığını veya tamamen bittiğini görebilirsiniz.

2) SİYAH ÇAY

Siyah çayda bulunan antiseptik özellik, ayak kokusu ile mücadelenizde size yardımcı olacaktır. Ayrıca çay, ayaklardaki gözenekleri küçültüp terlemeyi azalttığı için kokuyu da azaltır. 3 poşet siyah çayı demledikten sonra su dolu leğenin içine boşaltın. 20 dakika kadar ayaklarınızı bu suda bekletin. 10 gün boyunca bu işlemi tekrar edin.

3) LAVANTA YAĞI

Güzel kokusuyla bilinen lavanta yağını, 1 litre suyun içine 1 yemek kaşığı olacak şekilde koyup karıştırın. 1 hafta boyunca her gün ayağınızı bu karışıma sokup bekletin. Günde 2 kere uygularsanız daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

4) SİRKE

Sirke ayağınızdaki ter bezlerinin çalışmasını yavaşlatacağı için ayak kokusunu engelleyecektir. 2 su bardağı sirkeyi 1 litre suyla karıştırıp leğenin içine dökün. Ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Daha sonra sirkenin keskin kokusundan kurtulmak için ayaklarınızı sabunla yıkayıp bol suyla durulayabilirsiniz.

5) ADAÇAYI

Her derde deva olarak bilinen adaçayı, ayak kokularını gidermeye de yardımcı olabilir. Leğenin içine bir miktar su ilave edip birkaç yaprak adaçayı ekleyin. Siyah çayda olduğu gibi 10 gün boyunca bu işlemi tekrarlayın.

6) DENİZ TUZU

Deniz tuzu da ayak kokusunu engellemektedir. 2 litre suya 2 yemek kaşığı deniz tuzu ekleyerek ayaklarınızın bakterilerden arınmasını ve daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.