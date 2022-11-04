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    Call of Duty: Modern Warfare II, ilk üç günde 800 milyon dolar kazandırdı

    Call of Duty: Modern Warfare II yılın en iyi açılış yapan oyunu oldu ve ilk 3 günde 800 milyon dolar gelir elde et
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 14:21
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    Call of Duty: Modern Warfare II, ilk üç günde 800 milyon dolar kazandırdı

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu, "Call of Duty: Modern Warfare 2", geçtiğimiz haftalarda satışa çıktı.

    Call of Duty: Modern Warfare 2 satış rekoru kırdı

    Yapılan açıklamaya göre, ilk 3 gün içerisinde Call of Duty: Modern Warfare II, 800 milyon dolarlık gelir elde etti ve yılın en iyi açılış yapan oyunu oldu.

    Önceki rekor 2011 yılında çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununa aitti. Oyun ilk 5 günde 775 milyon dolar toplamıştı.

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    PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One platformları için erişime açılan Call of Duty: Modern Warfare II oyunu ülkemizde de 1099TL standart paket olarak satışa sunuluyor.

    CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Minimum

    • İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200
    • RAM: 8 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
    • Ekran kartı belleği: 2 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Önerilen

    • İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400
    • RAM: 12 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
    • Ekran kartı belleği: 4 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    Ultra (4K) kalite

    • İşlemci: Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X
    • RAM: 16 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT
    • Ekran kartı belleği: 10 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    cod modern warfare 2 sistem gereksinimleri



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