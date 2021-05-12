Huawei Türkiye'den yerli üretim mikro baz istasyonu yazılımı

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, daha önce üzerinde çalıştığı makro baz istasyonu yazılımlarına ek olarak, 2021 yılında mikro baz istasyonu yazılımını da geliştirdiğini duyurdu.

Mikro baz istasyonları, küçük boyutları ve farklı dalga boylarında çalışabilme özelliğiyle; genellikle metrolarda, alışveriş merkezlerinde ve etkinlik alanlarında kullanılıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde çalışan Türk mühendisler, şirketin baz istasyonu yazılım çalışmaları kapsamında, mikro baz istasyonu yazılım geliştirmelerinin de tamamlandığını açıkladı.

Mikro baz istasyonu yazılımları, istasyonların kullanıcı sayısına göre değişkenlik gösteren koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırarak, operatörler için de pratik ve etkin bir çözüm olarak konumlanıyor.

KULLANIMA HAZIR HALE GELDİ

Türk mühendisler, 5G NR standartlarını destekleyen IAB teknolojisinin testlerini tamamlayarak, IAB destekli baz istasyonu yazılımını kullanıma hazır hale getirdiler.

5G KAPSAMA SORUNUNU ÇÖZÜYOR

Bu teknoloji, 5G baz istasyonlarının iç mekanlarda ve kalabalık alanlarda kapsama problemlerini çözerek, daha fazla kullanıcının 5G teknolojilerinden en yüksek kalitede faydalanmasını sağlayacak.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde, 50’den fazla mühendisin çalışmalarıyla kullanıma sunulan baz istasyonu yazılımları, "Huawei Yazılım Standartları" çerçevesinde geliştiriliyor. Türkiye’de geliştirilen bu yazılımlar, Huawei’in dünya genelindeki tüm müşterileri tarafından 5G ağ altyapılarında kullanılıyor.