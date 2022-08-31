NASA, Artemis uzay aracının yeni kalkış tarihini bildirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaptığı açıklamada, 29 Ağustos'a kalkışı ertelenen Artemis uzay aracının 3 Eylül’de kalkış yapacağını belirtti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, SLS roketinin motorunda yaşanan sorun nedeniyle ileri bir tarihe alındığını 29 Ağustos'ta belirtmişti.

Yaşanan bu olayın ardından NASA'dan yeni bir açıklama geldi.

"Artemis uzay aracı 3 Eylül’de kalkış yapacak"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin, Artemis I uzay aracının Ay görevi için kalkış yapacağı tarihi 3 Eylül olarak açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, kalkışın yerel saatle 14.17’de (TSİ 21.17) yapılacağı ifade edilerek, "Görev yöneticileri, verileri incelemek ve 29 Ağustos'ta uçuş testi için yapılan bir fırlatma girişimi sırasında ortaya çıkan sorunları ele almak için ileriye dönük bir plan geliştirmek üzere bugün bir araya geldi." denildi.

Artemis, Ay tanrıçası olarak biliniyor

Açıklamada, RS-25 motorunun sıcaklığının normal değerlerin üstünde olduğu, bu nedenle 29 Ağustos’taki kalkışın ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre; göreve adını veren Artemis, Yunan mitolojisinde Apollon’un ikiz kardeşi ve Ay tanrıçası olarak biliniyor.

NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo programı kapsamında "Apollo 11" adlı uçuşla aya ilk ayak basan insanlar oldu.