Twitter'ın eski CEO'su kurmuştu! Bluesky, yoğun talep görüyor Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky, henüz beta aşamasında olmasına rağmen gelen aşırı üyelik taleplerinin ardından tüm kayıtları durdurduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte tepki çeken birçok karara imza atan Twitter, geçtiğimiz günlerde içerik görüntülemelere sınırlama getirmişti.

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

Kullanıcılar Bluesky uygulamasına yöneldi

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky, henüz beta aşamasında olmasına rağmen gelen aşırı üyelik taleplerinin ardından tüm kayıtları durdurduğunu açıkladı.

Davet koduyla giriş yapılabilen platforma şimdilik davet kodunuz olsa bile kayıt olamayacaksınız.

Bluesky yaptığı duyuruda üyeliklerin ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Ayrıca platformun, beta sürümünden çıkıp tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.