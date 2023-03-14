Xiaomi akıllı telefonları yalan makinesine dönüşüyor Xiaomi'nin gelecekte piyasaya süreceği amiral gemisi telefonlar, yalan makinesi olarak da kullanılabilecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlara entegre edilebilen bir yalan dedektörünün patentini aldı.

Yalan söyleyen kişinin kalp atışlarının hızlandığı, daha sık göz kırptığı ve göz bebeklerinin büyüdüğü biliniyor. Günümüzdeki yalan makinelerinin birçoğu da bu verileri analiz ederek çalışıyor.

Yalan makineleri, vücuttaki kan basıncı ve nabız artışı gibi fizyolojik değişimleri ölçerek stres seviyesini ölçebiliyor.

Xiaomi'nin patenti gözlere odaklanıyor

Xiaomi'nin akıllı telefonlar için aldığı yeni patent, insanın gözlerine odaklanıyor. Bu teknoloji, kullanıcının yüzünü ve göz bebeklerini izleyen özel bir kamera sayesinde kişinin yalan söyleyip söylemediğini belirleyebilecek.

Kameranın yapay zekası, göz bebeği büyümesinin stresten mi yoksa yalandan mı olduğunu belirleyebilecek.

Öte yandan, Çinli şirketin bu teknolojiyi hangi cihazları için kullanmayı planladığı şimdilik bilinmiyor.