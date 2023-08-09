Antalya'da trafik kavgası evlilik teklifine dönüştü Kız arkadaşına sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak isteyen genç, trafikte tartıştığı sürücülerden dayak yedi. Genç kız gruba terliğiyle müdahale ederken sevgilisi diz çöküp evlilik teklifi etti.

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DHA

Son zamanlarda evlilik tekliflerinde yeni fikirler ortaya çıkıyor.

Zaman zaman tebessümlere neden olan organizasyonlar, kimi zaman da yürekleri ağıza getiriyor.

Son olarak Antalya'da yaşanan teklif, sosyal medyada gündem oldu.

Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı.

Terliğiyle saldırdı

Kız arkadaşını alıp otomobili ile hareket eden Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, 'yol verme' kavgasına tutuştu.

Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı tokat ve tekmelerle dövmeye başladı.

Bu sırada Ece Yurteri, sevgilisine saldıranlara karşı koydu, ayağındaki terliği çıkartıp, başlarına vurdu, taş attı.

Yerden kalkıp yüzüğünü çıkardı

Farklı bir araçla gelen çiftin arkadaşları çiçekler getirip konfeti patlatırken, yerden kalkan Orhan Alpaslan da cebinden yüzük çıkarıp, diz çöktü, "Ece'm bir bak. Soluma yaslanıp, ömür boyu benimle evlenir misin?" dedi.

Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, başını sallayarak 'Evet' dedi. O anlar kameraya yansırken, teklife şahit olan sürücüler de korna çalıp, çifti tebrik etti.

"Ece çok şaşırdı"

Orhan Alpaslan, sevgilisi ile tanışmayan çocukluk arkadaşlarıyla plan yaptığını anlattı.

Trafikte kontrollü bir şekilde senaryoyu canlandırdıklarını ve evlenme teklif ettiğini söyleyen Alpaslan, "Ece, çok şaşırdı." dedi.

"Bütün duyguları evlenme teklifinde yaşadım"

Ece Yurteri ise, "Evlenme teklif edeceğini sezmiştim, teknede olacağını sanıyordum. Yolda araçla giderken kavga çıktı. Orhan'ı yerde görünce saldırayım, dedim. Sonuçta nefsi müdafaa olur. Orhan'ı tekmelediklerini görünce terlikle vurdum. Gözümü açtığımda konfeti ve çiçekler var. İyi ki teknede falan olmadı. Gereksiz masraf olurdu. Bütün duyguları, korku, üzüntüyü bu evlenme teklifinde yaşadım. Üzüldüm, korktum, ağladım. Bu teklifi asla unutamam." diye konuştu.

Alpaslan, sevgilisini bu hafta sonu ailesinden isteyeceklerini, gelecek yıl da evlenmeyi planladıklarını söyledi.