Bolu'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı İstanbul istikametine doğru tır ile ilerleyen tır sürücüsü, viyadük üzerinde önünde ilerleyen bir başka ı tıra çarptı. Ardından refüjdeki beton bariyerlere çaparak durdu.

AA & Ensonhaber Dün sabah saatlerinden itibaren birçok ilde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bolu'da da başlayan ve şiddetini artıran yağış, olumsuzluklara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşmasıyla kazalar da kaçınılmaz oldu. Son olarak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyreden Ahmet C. idaresindeki tır, kontrolden çıktı. Önce tıra sonra bariyere çarptı Önce viyadük üzerinde önünde ilerleyen Osman S. yönetimindeki tıra, ardından refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan Osman S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ulaşım bir süreliğine aksadı Refüje çarpan tır ve yolda kalan dorse nedeniyle otoyolun 3 şeridi ulaşıma kapandı, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu. Güzergahı kullanan sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kaza yapan tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.