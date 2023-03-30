Bolu'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
AA & Ensonhaber

Dün sabah saatlerinden itibaren birçok ilde aralıklarla devam ediyor.

Bolu'da da başlayan ve şiddetini artıran yağış, olumsuzluklara yol açtı.

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşmasıyla kazalar da kaçınılmaz oldu.

Son olarak Anadolu Otoyolu'nun Dağı Tüneli kesiminde seyreden Ahmet C. idaresindeki tır, kontrolden çıktı.

Önce tıra sonra bariyere çarptı

Önce viyadük üzerinde önünde ilerleyen Osman S. yönetimindeki tıra, ardından refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Kazada hafif yaralanan Osman S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Ulaşım bir süreliğine aksadı

Refüje çarpan tır ve yolda kalan dorse nedeniyle otoyolun 3 şeridi ulaşıma kapandı, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu.

Güzergahı kullanan sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

yapan tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bolu'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Bolu'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Bolu'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Bolu'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı