Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde 63 yıl aradan sonra İstanbul Kadıköy’de Bahariye Caddesindeki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi.
Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Moda İskelesi'ne yüründü.
63 yıl aradan sonra düzenlendi
Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 6 kişi denize atladı. Denizden çıkarılan haç öpülerek Meropolitan Emmanuel‘e sunuldu.
Haçı çıkarmak için denize atlayan 6 kişiye de gümüş haç kolye hediye edildi.
Vatandaşlar ilgiyle izledi
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Düzenlenen tören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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