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Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini vuran avukat tahliyesini istedi

Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini vuran avukat tahliyesini istedi

Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini tabancayla vurarak yaralayan avukat duruşmada, "Silahın kabzasıyla vurduğum esnada silah patladı ve olay gerçekleşti. Vurmak gibi bir amacım yoktu." dedi.