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- Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini vuran avukat tahliyesini istedi
Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini vuran avukat tahliyesini istedi
- 23.08.2022 - 16:02
Kocaeli'de 4 Aralık 2021 tarihinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak’ta avukat D.K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı.
Tartışmanın büyümesi neticesinde D.K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.’nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurdu.
"9 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum"
Enes A. tedavi altına alınırken, gözaltına alınan D.K. ise tutuklandı. Sanık D.K.'nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık D.K. katıldı.
"Silahın kabzasıyla vurduğum esnada ateş aldı"
Savunması için söz hakkı verilen D.K., "Asla öldürme ve yaralama kastım yoktu. 9 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum. Silahın kabzasıyla şahsa vurduğum esnada silah patladı ve olay gerçekleşti. Dosyada tüm delillerin toplandığı kanaatindeyim, tahliye istiyorum” dedi.
İHA'nın aktardığına göre mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.