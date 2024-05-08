Yaya geçidi kazaları hız kesmeden devam ediyor.
Haber bu kez Kocaeli'den.
Yaya geçidinde otomobil çarptı
İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Esra A.'ya, M.K.E. idaresindeki otomobil çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, Esra A.'nın yardımına giderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan Esra A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü serbest bırakıldı
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kadının, hastanede tedavisi devam ediyor.
Cip sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Feci kaza kamerada
Öte yandan kaza anı, yaya geçidinde duran bir diğer aracın yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntüde, yaya geçidinden geçen kadının otomobilin çarpmasıyla havalanarak takla attığı ve metrelerce savrularak yola düştüğü anlar yer aldı.
Ayrıca kazayı gören çevredeki vatandaşların da kazazedenin yardımına gittiği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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