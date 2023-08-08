11 günlük tatilden dönen Biden, kendisine seslenen muhabirleri görmezden geldi 80 yaşındaki Biden, sıcak hava dalgasının etkili olduğu bir dönemde tatile çıktı. Günler sonra Beyaz Saray'a dönen Biden, soru sormak isteyen muhabirlere aldırış etmedi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, tatil yapmak üzere Delaware eyaletine gitti.

Görev süresinin neredeyse yüzde 40'ını tatilde geçiren Biden, eyaletteki bir plajda dinlenirken kameralara yansımıştı.

Muhabirlerin seslenişi işe yaramadı

Biden, 11 gün aranın ardından makamına geri döndü. 80 yaşındaki Amerikalı lideri taşıyan helikopter, Beyaz Saray'ın bahçesine iniş yaptı.

ABD Başkanı'na soru sormak üzere bekleyen muhabirler, hep bir ağızdan "Sayın Başkan" diye bağırdı.

Görmezden geldi

Muhabirlerin ısrarlı taleplerini görmezden gelen Biden, Beyaz Saray'a doğru yürüdü.

Biden'a, tatili boyunca ABD First Lady'si olan eşi Jill Biden da eşlik etti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde "Biden, başkanlığı sırasında Washington dışında yüzlerce gün geçirdi." denilmişti.

Sıcak havada soluğu tatilde aldı

Joe Biden'ın tatili, ABD'de sıcak hava dalgasının etkili olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Yüksek seyreden sıcaklıklara karşı Biden, insanları su taşımaya, soğutma ve alışveriş merkezlerini ziyaret etmeye çağırmıştı.