ABD Başkanı Joe Biden, tatil yapmak üzere Delaware eyaletine gitti.
Görev süresinin neredeyse yüzde 40'ını tatilde geçiren Biden, eyaletteki bir plajda dinlenirken kameralara yansımıştı.
Muhabirlerin seslenişi işe yaramadı
Biden, 11 gün aranın ardından makamına geri döndü. 80 yaşındaki Amerikalı lideri taşıyan helikopter, Beyaz Saray'ın bahçesine iniş yaptı.
ABD Başkanı'na soru sormak üzere bekleyen muhabirler, hep bir ağızdan "Sayın Başkan" diye bağırdı.
Görmezden geldi
Muhabirlerin ısrarlı taleplerini görmezden gelen Biden, Beyaz Saray'a doğru yürüdü.
Biden'a, tatili boyunca ABD First Lady'si olan eşi Jill Biden da eşlik etti.
Uluslararası basında çıkan haberlerde "Biden, başkanlığı sırasında Washington dışında yüzlerce gün geçirdi." denilmişti.
Sıcak havada soluğu tatilde aldı
Joe Biden'ın tatili, ABD'de sıcak hava dalgasının etkili olduğu bir dönemde gerçekleşti.
Yüksek seyreden sıcaklıklara karşı Biden, insanları su taşımaya, soğutma ve alışveriş merkezlerini ziyaret etmeye çağırmıştı.