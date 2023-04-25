ABD Başkanı Joe Biden adaylığı açıkladı ABD Başkanı Joe Biden, gelecek yıl yapılacak seçimler için yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

ABD, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, geçtimiz günlerde yaptığı bir açıklamada gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmayı planladığını ancak henüz açıklamaya hazır olmadığını söylemişti.

Biden bu ifadesinin ardından bugün konuyla ilgili bir duyuru yaptı.

Beklenen açıklamayı sonunda yaptı

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Joe Biden, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olduğunu duyurdu.

"ABD Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum"

Biden paylaşımında "Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun bizimki olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden ABD Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim" ifadelerini kullandı.

Tarih tekerrür etti: Aynı tarihte açıkladı

Öte yandan Biden'ın 25 Nisan 2019'da adaylığını açıkladığı günden dört yıl sonra yine bir adaylık duyurusu yapmış oldu.

80 yaşındaki Biden, ülke tarihinde adaylık yarışına girecek en yaşlı aday ünvanını aldı.

Biden seçilmesi durumunda 2. dönemdeki görevini bıraktığında 85 yaşında olacak.