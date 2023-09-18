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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu.

Rus saldırıları karşısında Ukrayna'ya destek veren ülkelerin başında ABD geliyor.

Başkan Joe Biden yönetimi, şimdiye kadar en az 70 milyar dolar tutarında yardımı Kiev yönetimine sağladı.

Savaşın gidişatına ilişkin görüşlerini paylaşan Milley, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmanın kolay olmadığını ifade etti.

"Ukrayna'da 200 binden fazla Rus askeri var"

Milley, "Rusya işgali altındaki Ukrayna'da 200 binden fazla Rus askeri var." diyerek mevcut duruma dikkati çekti.

Rus güçlerini tamamen püskürtmenin uzun zaman alacağını belirten Milley, çatışmaların değişkenlik yönlerine işaret ederek net bir tarih vermekten kaçındı.

"Tamamının Ukrayna'dan çıkarılması oldukça uzun sürecek"

Milley, CNN International'a verdiği demeçte şunları söyledi:

Hatırı sayılır bir süre boyunca çok önemli bir çaba gerektiriyor. 200 bin ya da daha fazla Rus askerinin tamamının Rus işgali altındaki Ukrayna'dan çıkarılması oldukça uzun sürecek.