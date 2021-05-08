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    Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu

    Kudüs’te işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli bir babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 20:14
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    Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu

    İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmü sürüyor. Filistinli aktivisitler, işgal altındaki Kudüs’ün Wadi al-Lawz bölgesinde İsrail güçlerinin, Cihad Qus adlı Filistinliyi 3 haftadır şehirde yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına almak için bir eve baskın yaptığı ana ilişkin bir görüntü yayınladı.

    KÜÇÜK KIZIN YÜREK SIZLATAN SORUSU

    Görüntüde Filistinli babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.

    Görüntülerde küçük çocuğun, “Baba sana sormak istiyorum, beyaz oyuncağım nerede?” dediği duyulurken, Filistinli babanın da kızının sorusuna gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.

    Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu VİDEO

    KIZININ YANINDA GÖZALTINA ALINDI

    Daha sonra ise İsrail güçleri, Qus’u gözaltına alarak evden çıkardı.

    İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde en az 13 Filistinliyi, 3 haftadır yaşanan olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alıyor.

    Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu #1

    Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu #2

    Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu #3

    Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu #4

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