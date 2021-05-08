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- Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu
Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu
- İHA
- 08.05.2021 - 19:47
- Güncelleme : 08.05.2021 - 20:14
İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmü sürüyor. Filistinli aktivisitler, işgal altındaki Kudüs’ün Wadi al-Lawz bölgesinde İsrail güçlerinin, Cihad Qus adlı Filistinliyi 3 haftadır şehirde yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına almak için bir eve baskın yaptığı ana ilişkin bir görüntü yayınladı.
KÜÇÜK KIZIN YÜREK SIZLATAN SORUSU
Görüntüde Filistinli babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.
Görüntülerde küçük çocuğun, “Baba sana sormak istiyorum, beyaz oyuncağım nerede?” dediği duyulurken, Filistinli babanın da kızının sorusuna gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.
Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu VİDEO
KIZININ YANINDA GÖZALTINA ALINDI
Daha sonra ise İsrail güçleri, Qus’u gözaltına alarak evden çıkardı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde en az 13 Filistinliyi, 3 haftadır yaşanan olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alıyor.