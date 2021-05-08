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Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu

Filistinli çocuğun babasına yürek sızlatan sorusu

Kudüs’te işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli bir babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.