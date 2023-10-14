İsrail ordusuna gönüllü katılan yaşlı adamdan Filistinliler için katliam çağrısı Gönüllü olarak orduya katılan 95 yaşındaki Ezra Yachin Filistinliler için, "Annelerini, çocuklarını yok edin. Bu hayvanlar hayatta kalamaz" cümlelerini sarf etti.

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ensonhaber.com

Hamas güçlerinin 7 Ekim günü İsrail'e karşı başlattığı operasyon sonrasında bölgede kaos ortamı oluştu.

İsrail'in verdiği karşılık sonrasında bölge adeta kan gölüne döndü.

Gazze Şeridi'nde 8 gündür çatışmalar yaşanırken, binlerce kişi can verdi.

Öyle ki çığırından çıkmış savaşta çoğunlukla sivillerin, kadın ve çocukların öldüğü belirtiliyor.

"Filistinlileri katledin" çağrısı

Sıcak bölgeden gelen çeşitli videolar sosyal medyada viral olurken, o videolardan birine bu kez yaşlı bir adamın kini konu oldu.

İsrail ordusuna gönüllü katılan 95 yaşındaki İsrailli Ezra Yachin’den Filistinliler için katliam çağrısında bulundu.

"Anneleri, çocukları yok edin"

Kinden gözü dönen İsrailli şu cümleleri vurguladı;

Zafer kazananın, onları bitirin ve geride kimseyi bırakmayın. Onların anısını bile yok edin. Onları, ailelerini, annelerini, çocuklarını yok edin. Bu hayvanlar artık hayatta kalamaz. Bugün bir bahanemiz yok. Buradaki Araplar da bize saldırabilir. Silahı olan her Yahudi çıkıp onları öldürmeli.

"Arap komşunuz varsa beklemeyin, onu vurun"